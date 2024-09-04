«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (0) за 2.15.

«Что ж, чемпионат КХЛ стартовал, а значит, и мы берём старт нашему длинному марафону из наблюдений, заметок и прогнозов. Уральское дерби, дерби, которое в прошлом сезоне, после отставки Анвара Гатиятулина, называлось братским и клубы сделали много крутого контента под этим соусом. «Автомобилист» против «Трактора».

Команды по-разному провели предсезонку, челябинцы стали одной из лучших команд и удивили многих экспертов, которые считали в межсезонье, что увольнение бронзового тренера Алексея Заварухина — это большая ошибка менеджмента «Трактора». Однако Бенуа Гру и обновлённый состав оставили в августе очень приятное впечатление, команда одержала много побед и отличилась сильным характером, порой спасая матчи в самой концовке. Конечно, определённые провалы в обороне всё-таки проскальзывали, но глупо ожидать, что команда будет играть идеально в последний месяц лета. Оптимизм пока сдержанный, но всё-таки оптимизм.

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«Автомобилист» в прошлом сезоне остановился в шаге от финала Кубка Гагарина и в новый сезон входит в ранге одного из фаворитов Востока. По крайней мере, по моему мнению. Команда стала сильнее, подписав двух форвардов — Лайпсика и Меркли. Есть и потери в лице Алексея Макеева, но в целом, с учётом накопленного опыта, полученного в результате исторического сезона и бронзовых медалей, кажется, что екатеринбуржцы избавятся от клише «некубкового» бойца и в новом сезоне покажут солидный и уверенный результат. К сожалению для болельщиков екатеринбуржцев, на предсезонке показать хороший результат у команды Николая Заварухина не получилось, в семи матчах всего две победы и пять поражений. На Кубке мэра Москвы вообще не удалось выиграть ни одной встречи, хотя какие-то моменты можно списать на банальное невезение. Рикошет от Трямкина в моменте с победным голом Гусева в матче с «Динамо» или автогол от Блэкера при равном счёте в концовке третьего периода с «Салаватом» на турнире в Уфе. Списывать всё на невезение, безусловно, нельзя, но и не вспоминать эти моменты я не могу.

Что касается личных встреч в прошлом сезоне, то их было сразу шесть и в четырёх из них победу одержали челябинцы. По очкам получилось всё близко: 8 против 6 в пользу «Трактора». Я в своём прогнозе, учитывая всё вышенаписанное, сделаю выбор в пользу команды канадского специалиста Бенуа Гру, всё-таки очень уж они мне понравились в играх предсезонки. «Трактор» победит с форой (0) за 2.15», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».