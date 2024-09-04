«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Екатеринбурге

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.76.

«Трактор» провёл интересную летнюю селекцию, симпатично укомплектовался, результативно проявил себя на Кубке имени Блинова и Кубке губернатора Челябинской области. После изучения состава становится ясно, что большой расчёт идёт на атакующий потенциал. Оборона — с опытом, но без звёздных ноток и надёжная в перспективе вратарская дружина. В принципе, челябинцы собрали рабочий состав, способный быть в лидерах конференции, как минимум. Главное — чтобы североамериканский наставник не испытал трудностей перевода.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» напористо стартовал в прошлом сезоне, но временами тормозил в самых неподходящих моментах. В этом году команде нужно ровно пройти регулярку и рассчитать силы на плей-офф. Екатеринбуржцев вроде как укрепили два легионера, Лайпсик и Меркли. Но нужно смотреть правде в глаза — на данный момент иностранцы в лиге работают сугубо за деньги. Они играют по своим возможностям вполоборота, потому что большего и не требуется. У того же Лайпсика нет выбора — либо завершить карьеру, либо зарабатывать в КХЛ. Будет ли он выгрызать лёд за свой очередной клуб в КХЛ? Вряд ли. Но свои 50 очков в здоровом состоянии наберёт. Меркли, как и любой легионер, явно пришёл на место в топ-6 и бригаде большинства. Глубина и опыт в нападении выступают в лице Голышева, Мэйсека, Бывальцева, Валка и Да Косты. Уход Леонтьева и Баранцева нельзя назвать потерей. Они не делали игру в обороне. При Заварухине в команде царит стабильная рабочая обстановка. Этого достаточно для мотора и лидерских позиций. Главное, чтобы игроки проявляли самоотдачу каждый матч.

Обе команды могут здорово и широко играть в атаке. Хоккей в Екатеринбурге — это праздник, а праздник не должен быть пресным, поэтому ТБ 4.5», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».