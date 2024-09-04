«Динамо» Москва — «Куньлунь»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 4 сентября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Куньлунь».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.28.

«Камнем преткновения в этой встрече может стать ассистент главного тренера «Куньлуня» и бывший ассистент динамовцев Александр Савченков. Вот уж кто не понаслышке знает, как работает большинство «бывших». С другой стороны, поменялись многие исполнители, а тренерский штаб мытищинского клуба – всего лишь отголосок подольского «Витязя»: Кравец – Савченков – Игнатьев. За предсезонку мытищинский клуб, переполненный иностранцами, выиграл только три матча из семи, зато разница по шайбам весёлая — 23:20. «Куньлунь» не попадает под лимит на легионеров, поэтому набирает всех, кто по карману, и в любом количестве. Несомненно, это грязноватый ход, на который лига продолжает закрывать глаза. «Ред Стар» уже давно не китайский клуб, и пора бы подчиняться общим правилам и давать играть российским игрокам, а не затовариваться второсортными легионерами из третьих лиг. Они едут в КХЛ только из-за денег.

Состав москвичей под руководством Алексея Кудашова менялся и редел из года в год, желаемого результата так и не принёс, летели «головы» всех вокруг, звёздность свели на минимум. В этот сезон команда войдёт без своего главного воспитанника и уже бывшего капитана Андрея Миронова. Это место займёт Никита Гусев. В составе по-прежнему, как и полагается столичному клубу, есть добротные и опытные игроки: Рашевский, Швец-Роговой, Слепышев, Пыленков, О’Делл и перспективная молодёжь, включая воспитанника Андрея Разина — Ивана Рябкина. А вот стилистика и формат хоккея при таком тренерском штабе остались пресными.

Тренерский стиль отсутствует и у Кравеца, но ему снова подфартило. В его команде на льду всем правят легионеры, поэтому, если он не будет им мешать, забивать команда сможет сама по себе. Оба тренера проповедуют невыразительный и несовременный хоккей. Если Кудашов спустя годы отчислился от звёзд в составе, которые задавали тон всему происходящему, и теперь будет с лёгкостью руководить командной, то Кравцу важнее не мешать своим подопечным.

На бумаге динамовцы — более качественная команда. В марафоне они точно сильнее. Очень непредсказуемая встреча, пусть хозяева площадки не упустят свои возможности при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».