«Динамо» Москва — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Куньлунь».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.80.

«Обычно прогноз на встречи между этими командами давать легко и просто. «Динамо» — безусловный фаворит, «Куньлунь» — явный аутсайдер. В принципе, по части москвичей всё так и остаётся, а вот по «Красным звёздам» ситуация теперь несколько иная.

В стан бело-голубых этим летом перешли канадский вратарь Хантер Миска, Антон Слепышев, Артём Швец-Роговой, Артём Михеев, Артём Сергеев, Кирилл Адамчук. Да, уход Андрея Миронова, Егора Мартынова, Ильи Коновалова, Ивана Муранова и Егора Петухова нельзя назвать незаметным, но всё же теперь Алексей Кудашов точно не сможет пожаловаться на глубину состава.

«Куньлунь» возглавил Михаил Кравец. И это уже мощный ход китайского клуба. А из многочисленных новичков команды стоит выделить приход Томаша Юрчо — я вообще не понимаю, как его отпустили из Омска, и Наиля Якупова. Видно, что китайская команда в этом сезоне будет грозной силой и уж точно может считаться претендентом на выход в плей-офф. Но вот сколько времени «Куньлуню» понадобится на раскачку?

В прошлом сезоне динамовцы выиграли три из четырёх встреч у «драконов». Причём в последнем матче — 7:1. А уступили бело-голубые у себя на льду в овертайме 2:3. Вообще, «Куньлунь» всегда считался очень удобным оппонентом для «Динамо». На Кубке мэра — 2024 бело-голубые не блеснули, заняв четвёртое место. Теперь надо играть всерьёз.

Матч будет очень интересным, с большим количеством шайб. И хозяева сумеют забросить на одну-две больше, чем гости», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».