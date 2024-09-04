«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» с форой (0) за 2.08.

«Этот матч я заприметил, как только КХЛ выкатила первые игры нового календаря. Вдумайтесь сами, сколько тут сокрыто хитросплетений. Ларионов — Козырев, Кручинин — Ларионов, возвращение Алексея Кручинина, бывшего капитана «Торпедо», в «Нагорный» в первом же официальном матче за «Северсталь». В общем, будет чрезвычайно интересно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Что касается команд, то «Северсталь» здорово поработала в межсезонье, очевидно, укрепив линию обороны и пригласив в атаку как раз вышеупомянутого Кручинина. Он вписался хорошо и на турнире в Уфе здорово себя проявил. Сама «Северсталь», кстати, турнир в Уфе выиграла, показав очень симпатичный и эффективный хоккей для середины августа. Турнир в Санкт-Петербурге имени Николая Пучкова получился похуже, хотя местами по содержанию всё было отлично. Команда бежит, команда создаёт моменты, играет красиво, но иногда заигрывается и допускает ошибки в обороне. Такой хоккей нравится даже нейтральным зрителям, но заставляет хвататься за сердце настоящих болельщиков клуба. Если вы рассматриваете эту команду для своих ставок, лучше держать в уме результативный хоккей, ведь команда играет сама и даёт играть другим.

«Торпедо» заявляет то же самое, однако уже в прошлом сезоне было заметно, что нижегородский проект Игоря Ларионова свернул на другие пути, которые похожи на стиль Козырева лишь издалека. Плохо это или хорошо — неизвестно, но известно, что в позапрошлом сезоне был второй раунд Кубка Гагарина, а в прошлом — всего лишь одна победа и ранний вылет. При этом состав всё-таки прогрессирует, ведь те ребята, с которыми мы только знакомились два года назад, сейчас уже считаются настоящими звёздами — Атанасов, Конюшков, Летунов, Ян, Фирстов и другие уже зарекомендовали себя на уровне КХЛ. А в это межсезонье команда получила усиление: Кагарлицкий, Войнов, Свечников, Берлёв и другие на бумаге добавляют глубины и делают состав «Торпедо» ещё более интересным. На предсезонке получилось неплохо, на Кубке мэра нижегородцы заняли третье место, вырвав бронзовые медали у «Динамо» с Гусевым, Уилом и Комтуа в составе, в то время как у «Торпедо» было восемь игроков ВХЛ, которые накануне ехали в автобусе, ради того чтобы принять участие в этом матче. Игра закончилась со счётом 4:1 и подарила надежду и на хороший сезон, и на хорошую глубину состава.

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, и все четыре раза закончились в основное время, а победу неизменно одерживала гостевая команда. Не вижу смысла менять эту традицию, к тому же она совпадает с моим мнением по поводу исхода этого матча. Победа «Северстали» с форой (0) с коэффициентом 2.08. Немножко перестраховываюсь, но иначе никак, ведь всё-таки старт сезона», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».