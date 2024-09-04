«Витязь» — «Адмирал»: прогноз Артура Хайруллина на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Адмирал».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.90.

«От игры «Витязя» против «Адмирала» сложно ждать результативной игры. Команда из Владивостока под руководством Леонида Тамбиева всегда стремится действовать от обороны, главное для латвийского тренера – надёжная игра сзади и минимум риска. Большие надежды впереди на большинство и чувствующего себя на 100 процентов только в «Адмирале» чеха Либора Шулака. Но во главе угла – оборона. Получится ли у нового главного тренера «Витязя» Павла Десяткова найти противоядие?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Подмосковная команда на предсезонке смотрелась очень бодро. Легионеры Баптист, Барак и Готье, молодые российские звёздочки Бучельников, Воробьёв, Дарьин и Савчик выглядят в атаке неплохо. Конечно, во многом это заслуга Десяткова, который был мозговым центром в «Ладе» прошлого сезона, ставшей одним из главных приятных сюрпризов. Сейчас для него уникальная возможность поработать главным тренером в КХЛ. В ВХЛ же он уже добивался успеха, когда в сезоне-2022/2023 дошёл до финала с красноярским «Соколом». У обеих команд есть сильные вратари: ворота хозяев, скорее всего будет, защищать Максим Дорожко, гостей – Илья Коновалов. Учитывая строгий хоккей Тамбиева и нестабильность молодых звёзд «Витязя», поставлю на тотал меньше 4.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».