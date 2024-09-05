Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть у Вьетнама

5 сентября в Ханое состоится товарищеский матч Вьетнам — Россия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры считают подопечных Валерия Карпина явными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 1.40, что составляет около 70% вероятности.

Победа Вьетнама доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00 — это примерно 10% вероятности. Коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут игры составляет 5.00 (20%).

Зато букмекеры убеждены в высокой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Ставки на победу сборной России с разницей в два и более мяча принимаются за 2.10. Если сборная России победит с форой (-2.5 гола), зайдёт коэффициент 3.70.