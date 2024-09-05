Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть у Вьетнама

Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть у Вьетнама
Комментарии

5 сентября в Ханое состоится товарищеский матч Вьетнам — Россия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Материалы по теме
Вьетнам — Россия. Карпин — на морально-волевых
Вьетнам — Россия. Карпин — на морально-волевых

Букмекеры считают подопечных Валерия Карпина явными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 1.40, что составляет около 70% вероятности.

Победа Вьетнама доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00 — это примерно 10% вероятности. Коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут игры составляет 5.00 (20%).

Зато букмекеры убеждены в высокой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Ставки на победу сборной России с разницей в два и более мяча принимаются за 2.10. Если сборная России победит с форой (-2.5 гола), зайдёт коэффициент 3.70.

Материалы по теме
Сербия — Испания. Луис де ла Фуэнте начнёт защиту титула
Сербия — Испания. Луис де ла Фуэнте начнёт защиту титула
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android