Эксперты назвали самый вероятный счёт матча Вьетнам — Россия

5 сентября в Ханое состоится товарищеский матч Вьетнам — Россия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры считают подопечных Валерия Карпина явными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 1.40, что составляет около 70% вероятности.

Победа Вьетнама доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00 — это примерно 10% вероятности. Коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут игры составляет 5.00 (20%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Заключить пари на «обе забьют» можно за 2.08.

Самый вероятный исход — победа сборной России 2:0 (6.00). Точный счёт 1:0 в пользу России идёт за 6.50.

На победу россиян 2:1 выставлен коэффициент 8.40, а на ничью 1:1 — 8.60.