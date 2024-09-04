Вьетнам — Россия: прогноз букмекеров на матч 5 сентября

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5 сентября в Ханое состоится товарищеский матч Вьетнам — Россия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры считают подопечных Валерия Карпина явными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной России можно с коэффициентом 1.37, что составляет около 71% вероятности.

Победа Вьетнама доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80 — это примерно 10% вероятности. Коэффициент на равный счёт по итогам 90 минут игры составляет 5.20 (19%).

Зато букмекеры убеждены в большом количестве голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Ставки на гол Дмитрия Воробьёва принимаются за 2.15, а на результативный удар Тамерлана Мусаева — за 2.05. Наиболее вероятный автор гола — Константин Тюкавин (1.70).