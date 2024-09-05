Вьетнам — Россия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на товарищеский матч Вьетнам — Россия.

Ставка: победа России + тотал меньше 3.5 гола за 2.12.

Сборная Вьетнама звёзд с неба она явно не хватает. Состав весьма скромный, рыночная стоимость футболистов не превышает нескольких сотен тысяч евро. Средний возраст — 26 лет. Этим летом вьетнамцы провели два матча отбора ЧМ-2026. Обыграли такую же скромную сборную Филиппин (3:2), но уступили более крепкой сборной Ирака (1:3). В итоге не набрали достаточного количества очков на групповом турнире и не попали в плей-офф азиатской квалификации.

Впрочем, достаточно было бы сказать, что и вьетнамские футболисты, и вьетнамские болельщики очень ждут этого матча. Во-первых, чтобы проверить собственный уровень футбола. Во-вторых, потому что считают сборную России соперником мирового уровня. Последнее заявление, конечно, смелое. Но отнюдь не безосновательное.

Многострадальная сборная России по-прежнему находится в условиях санкций УЕФА и оппонентов выбирает строго по возможности, а не по желанию. Но даже так ей удаётся показывать интересные результаты. Речь, разумеется, о последних победах над сборной Кубы со счётом 8:0, а также над сборными Сербии и Беларуси с одинаковым счётом 4:0.

Естественно, все всё понимают по поводу уровня спарринг-партнёров. Помним мы и об удалении, которое не дало сербам раскрыться по-настоящему. Однако Валерия Карпина и тренерский штаб можно похвалить как минимум за то, что они воспитывают в футболистах самоотдачу. Сейчас упрекнуть сборников в нежелании выкладываться сложно.

Только слишком много голов ждать всё же не стоит. Во-первых, не сыграют Алексей Миранчук и Александр Головин. Именно те, кто принимал участие в забитых мячах в последних трёх встречах. Во-вторых, другим придётся играть после длительного перелёта и в очень непростых климатических условиях. На 5 сентября в Ханое прогнозируется 37-градусная жара. Даже три мяча могут стать неожиданностью.