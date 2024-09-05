«Металлург» — СКА: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

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5 сентября в Магнитогорске «Металлург» проведёт уже второй свой матч в новом сезоне КХЛ. Соперником действующего чемпиона станет СКА.

Встреча пройдёт на «Арене-Металлург». Начало игры – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Шансы «Металлурга» оценили в 2.75. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.65.

Итоговая победа СКА идёт за 1.80, успех «Металлурга» с учётом ОТ и буллитов доступен за 2.07.