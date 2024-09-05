«Металлург» — СКА: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — СКА.

Ставка: итоговая победа СКА за 1.77.

Игра с «Локомотивом» заставила «лис» прийти в себя и вспомнить, что они тоже уязвимы. Характер на фоне целого ряда кадровых потерь показали, но результат не добыли — очень достойное, но всё же поражение (2:3).

То, как «Магнитка» провела концовку, нужно перенести на встречу со СКА. Петербуржцы неожиданно слабо провели четвертьфинал Кубка Гагарина с «Автомобилистом» в прошлом сезоне. Поэтому армейцы с Невы так мощно укрепили состав. Самым громким переходом этого лета в КХЛ стал Евгений Кузнецов.

Бывший нападающий «Вашингтона» после неудачных сезонов в НХЛ решил, что пора возвращаться в Россию. Форвард выбрал СКА как главного претендента на Кубок Гагарина. На турнире имени Николая Пучкова, который петербуржцы выиграли, Кузнецов забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Но и это ещё не всё. Команда Ротенберга подписала Никиту Зайцева из «Чикаго». Это очень хорошее укрепление защиты. Кроме хоккеистов из НХЛ, армейцев с Невы пополнили Сергей Плотников и Михаил Григоренко из ЦСКА, а также Сергей Андронов.

На турнире имени Николая Пучкова СКА победил «Сочи» (2:1 Б), «Ак Барс» (4:3 Б) и «Северсталь» (5:3). Все новые хоккеисты хоть что-то, да показали в этих встречах. Петербуржцы должны быть полностью готовы, а вот «Металлург» пугает.

Создаётся впечатление, что самоуверенность у хоккеистов зашкаливает, а Андрей Разин надел корону. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев обеспокоен этим. Он считает, что поведение наставника может повлиять на команду. Мы поставим на победу СКА, но с учётом овертайма и буллитов за 1.77. Ротенберг мощно усилил клуб, и это начнёт давать плоды с первой игры.