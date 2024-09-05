Букмекеры оценили шансы сборной Сербии в матче Лиги наций с Испанией

5 сентября на стадионе «Райко Митич» в Белграде состоится матч 1-го тура Лиги наций Сербия — Испания. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа сборной Сербии оценивается коэффициентом 6.70 — это примерно 14% вероятности. Ничья доступна в букмекерских конторах за 4.25 (22%).

При этом аналитики считают, что встреча не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу испанцев, коэффициент всего 5.80.