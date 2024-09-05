Сербия — Испания: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Испания.

Ставка: победа Испании + тотал меньше 3.5 гола за 2.12.

При всём уважении к сборной Сербии даже немного обидно, что на победу сборной Испании в предстоящем матче дают не более 65%. Поймите правильно, испанцы — действующие чемпионы Европы и победители последнего розыгрыша Лиги наций. И у них есть все шансы для того, чтобы защитить титул.

Луис де ла Фуэнте решил остаться на посту главного тренера «Фурия Роха». И это хорошо для неё, ведь испанский специалист менее чем за два года не просто выиграл два больших трофея для команды. Он сделал гораздо больше, привив скромность молодым талантам.

Посмотрите на Ламина Ямаля, который в свои 17 лет является лидером «Барселоны». Без должного настроя и самодисциплины добиться такого не поможет никакая одарённость. И примеров масса — например, 21-летний Педри, 22-летний Нико Уильямс и 24-летний Ферран Торрес.

Все эти футболисты играют важные роли в своих клубах. Все эти футболисты вызваны на сентябрьские матчи со сборными Сербии и Швейцарии. И все они должны помочь своей национальной команде одержать победы в Белграде и Женеве. Хотя разгрома в первом случае ждать всё же стоит.

Дело в том, что сборная Сербии — всё-таки далеко не мальчики для битья. Да, она даже не вышла из группы на чемпионате Европы этим летом. Но она, во-первых, квалифицировалась на турнир и, во-вторых, показала себя достойно. Как минимум ничьи со Словенией (1:1) и Данией (0:0) занести в актив можно.

Да и в поражении от сборной Англии с минимальным счётом ничего постыдного нет. Кроме того, за сербов будут домашняя атмосфера и поддержка болельщиков, которая поможет избежать провала. В данном случае можно проверить победу гостей через тотал меньше 3.5 мяча. Ждём что-то вроде 2:0 или 2:1.