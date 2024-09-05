Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Хорватия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

Португалия — Хорватия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций
Комментарии

5 сентября на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне состоится матч 1-го тура Лиги наций Португалия — Хорватия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
Португалия — Хорватия. Роналду реабилитируется за Евро
Португалия — Хорватия. Роналду реабилитируется за Евро

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 6.10 — это около 16% вероятности. При этом ничья доступна в букмекерских конторах за 4.70 (21%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу португальцев — коэффициент 6.30. На гол в каждом тайме дают 1.75.

Материалы по теме
Сербия — Испания. Луис де ла Фуэнте начнёт защиту титула
Сербия — Испания. Луис де ла Фуэнте начнёт защиту титула
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android