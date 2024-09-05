Португалия — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Хорватия.

Ставка: Португалия победит + тотал больше 1.5 гола за 1.88.

От сборной Португалии ждали большего на Евро-2024. Поначалу она действительно показывала классный футбол. Но в плей-офф… В 1/8 финала прошли скромную Словению (0:0, 3:0 пен.) лишь благодаря выдающейся игре своего голкипера в серии пенальти. В 1/4 финала уже не повезло. Те же нули по итогам основных и дополнительных таймов, а затем — 3:5 в послематчевой серии. Грозная на бумаге атака в действительности оказалась не такой уж грозной.

На сентябрьские сборы снова вызваны яркие футболисты. Даже Криштиану Роналду пока не собирается стареть! Вот только чего ожидать от португальской команды в Лиге наций после неудовлетворительного выступления на чемпионате Европы — вопрос. К счастью для португальских фанатов, состояние сборной Хорватии вызывает ещё бóльшие сомнения.

«Шашечные» под руководством Златко Далича регулярно радовали мощными выступлениями на крупных турнирах, но на Евро-2024 не вышли даже из группы. Конкуренты были серьёзные, безусловно. Испания в итоге выиграла золотые медали, а Италия есть Италия. Однако плохая игра в обороне помешала обыграть даже скромную Албанию (2:2).

Добавляет тренерскому штабу головной боли и завершение карьеры некоторых ветеранов. Среди них Лука Модрич с Марсело Брозовичем. А это вообще-то центральные полузащитники, на которых обычно строится игра. Плюс в атаку снова вызваны уже немолодые Крамарич и Будимир. Да и в целом состав более возрастной.

Скорее всего, сборная Португалии выиграет. Но не с минимальным счётом. У Хорватии проблемы со сменой поколения, в то время как почти все португальцы на пике или подходят к нему. Два-три мяча на своём поле забить им по силам. Однако и хорваты могут ответить. Они постоянно делают это с 2018 года в очных играх. Что-то вроде 2:1 здесь возможно увидеть.