«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «зелёного дерби»

5 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится «зелёное дерби». На «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Начало игры – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение уфимцам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2500 рублей.

Шансы «Ак Барса» оценили в 2.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён также в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.06.

Итоговая победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.87. Победа «Ак Барса» с учётом овертайма и серии буллитов доступна за 1.97.