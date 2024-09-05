«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата» на матч в Уфе

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: одна из команд победит с разницей в одну шайбу за 3.05.

Руководство уфимского клуба продолжает доверять Виктору Козлову. Результаты должны стать лучше. В прошлом сезоне в 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл «Трактору». Глобальных перемен в составе за межсезонье не произошло. Может, оно и к лучшему.

Неплохо подопечные Виктора Козлова провели предсезонную подготовку. Они заняли второе место на Кубке Республики Башкортостан. Всё из-за поражения от «Северстали» (0:1), которая и стала победителем турнира. На мемориале Ивана Ромазана уфимцы тоже проиграли. Вновь виной тому одно поражение. На этот раз во встрече с «Металлургом» (2:3).

«Ак Барс» пока остаётся большой загадкой. Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Радулов, Евгений Свечников и Вадим Шипачёв ушли. Однако есть и положительные моменты. Например, Егор Коршков, которого наигрывают в звене с Семёновым и Кошелевым. Или Александр Барабанов, который вернулся в Россию. Анвар Гатиятулин должен подыскать для них идеальные звенья. Тогда будет полный порядок с результативностью.

Летом «Ак Барс» занял лишь третье место из пяти команд на турнире имени Николая Пучкова. Казанцы проиграли СКА (3:4 Б) и олимпийской сборной России (2:4), а выиграли у «Куньлуня» (1:0) и «Северстали» (3:0). Неплохие качества продемонстрировал Дмитрий Яшкин, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи в этих встречах.

Сложно определить победителя в «зелёном дерби», учитывая, что «Салават Юлаев» толком не усилился за лето, а «Ак Барс» затеял перестройку.

В четырёх из шести последних очных встреч команды побеждали с разницей всего в одну шайбу. В других случаях — в две. Нас ждёт равная борьба, а куда качнётся исход — сказать сложно. Предлагаем поставить на победу любой команды с разницей в одну шайбу с коэффициентом 3.05.