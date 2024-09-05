Вьетнам — Россия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Вьетнам – Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.09.

«В какой футбол играет сборная Вьетнама, вам ни один игрок сборной России не расскажет, хотя капитан «Ростова» Даниил Глебов рассказывал, что вратарь Ятимов из Таджикистана играл против Вьетнама. Он сказал, что все игроки небольшого роста, маленькие, подвижные, юркие.

Сложно сказать, с каким настроем Россия сыграет против Вьетнама. Всё же там душно, там климат особенный. К этому надо приспособиться и адаптироваться, но всё это отговорки.

Состав сборной Вьетнама мне ничего не говорит. В прошлом году сборную тренировал француз Трусье, а сейчас у руля экс-наставник молодёжной сборной. У Вьетнама была неприятная серия из восьми подряд поражений, но потом обыграли Филиппины. Но это всё статистика.

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Представляете, какая будет реакция у журналистов и болельщиков, если Россия после классного матча летом против Беларуси неудачно сыграет с Вьетнамом? Россия всё же идет явным фаворитом и должна серьёзно отнестись именно к этому матчу.

Если всё будет хорошо и игроки будут в тонусе, а некоторые явно захотят себя показать, так как будет дебют, то думаю, что Россия должна выиграть минимум с разницей в два мяча. Негоже даже на выезде такой команде, как Вьетнам, дарить позитивные эмоции. Беру победу России с форой (-1.5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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