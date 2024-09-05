Вьетнам — Россия: ставка Александра Мостового на матч 5 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Вьетнам — Россия.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 3.40.

«Россия начинает свою серию матчей со «сборными отелей» игрой с Вьетнамом. Не думаю, что тут хоть какие-то шансы есть у вьетнамцев. Хотя состав тренерский штаб Карпина может выбрать разный, в заявке уже есть новички, несколько опытных игроков, наоборот, отсутствуют. Но всё равно не думаю, что у россиян возникнут проблемы.

Последний товарищеский матч наша сборная провела в начале июня. Тогда без особого сопротивления была обыграна Беларусь – 4:0. До этого в марте россияне с таким же счётом обыграли уже другого, более серьёзного противника – Сербию. Если же брать три последние встречи, то команда Карпина в сумме забила 16 мячей, а пропустила – ноль. Само собой, это прекрасные показатели. Но имеют ли они такой вес, если учитывать отсутствие матчей с участием сборной на международном уровне?

Думаю, всем ясно, что Вьетнам – команда другого уровня. Был бы смысл рассуждать о её форме, если бы она добывала сплошные виктории, да ещё и в играх с топовыми соперниками. Но это не так. Более того, всё наоборот. Вьетнамцы имеют минимум побед за последний год – в основном коллектив уступал, и в отборе на ЧМ-2026, и в Кубке Азии.

Да, нельзя сказать, что тренерский штаб российской сборной вызвал самый сильный состав. Просто не все игроки были доступны, тот же Глушенков, Головин, Захарян или Алексей Миранчук. Хотя, если говорить про футболистов, выступающих за рубежом, то Кузяев и Сафонов на месте. Есть и некоторые новички, проявившие себя на старте РПЛ, – Воробьёв, Латышонок, Батраков, Пальцев.

В общем, думаю, особого сопротивления наша команда не встретит. Особенно в последних матчах был виден настрой игроков, для многих это ещё и дебют за команду. Вьетнам вряд ли может рассчитывать тут на ничью. Наша команда должна выигрывать.

Ставлю на победу России с форой (-2.5) мяча с коэффициентом 3.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».