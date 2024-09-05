Вьетнам — Россия: прогноз Виктора Гусева на товарищескую игру

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Вьетнам — Россия.

Ставка: гол Тюкавина за 1.70.

«В экзотическом товарищеском матче сборная России, находящаяся сейчас на 33-м месте в рейтинге ФИФА, на выезде сыграет с командой Вьетнама (115-е). В последнем на сегодня матче, который тоже был товарищеским, мы 7 июня в Минске обыграли сборную Беларуси (4:0). До этого с таким же счётом завершилась встреча с Сербией. Два этих соперника, бесспорно, сильнее сборной Вьетнама, но заметим, что в играх с нами их настрой, да и состав был неоптимальным.

Вьетнамцы, несмотря на своё прозвище «Золотые звёздные воины», не входят в число ведущих азиатских команд. Их успехи в Кубке континента крайне скромны: наивысшее для себя четвёртое место они заняли в 1960 году, а до 1/4 последний раз доходили пять лет назад (и впервые с 2007-го). Нынешний тренер сборной южнокореец Ким Сан Сик весной сменил француза Филиппа Трусье, при котором команда проиграла 10 матчей из 14, вылетела из группового этапа Кубка Азии и покинула топ-100 рейтинга ФИФА.

Выстрелить против такого соперника может игрок, просто больше других желающий использовать шанс закрепиться в национальной команде. Или же настроенный снова заявить о себе. Константин Тюкавин, которого явно ценит Карпин. Он был вторым в списке бомбардиров прошлого чемпионата России (15 голов в 30 матчах). В семи матчах нынешнего на его счету лишь один — в 3-м туре в ворота «Акрона». В последнем он не реализовал пенальти в ворота «Оренбурга», а его красивый мяч был отменён из-за офсайда. Напомним, в пяти играх за сборную России Константин отличился один раз — как раз против Беларуси. Специалисты оценивают вероятность гола Тюкавина в Ханое весьма высоко, давая коэффициент, который значительно ниже обычной ставки на мяч, забитый конкретным игроком», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».