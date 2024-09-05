Вьетнам — Россия: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру в Ханое

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Вьетнам — Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.05.

«Россия проводит очередной товарищеский матч, на этот раз – против Вьетнама. Думаю, разница в уровне тут очевидная. Да, за вьетнамцами никто особо не следил. Но всё равно наша команда должна вырывать уверенную победу.

Россия не проигрывала после товарищеского матча с молодёжной сборной Египта почти год назад (1:2). После этого наша команда провела шесть игр, только в двух из которых сыграла вничью – 1:1 с Катаром и 2:2 с Кенией. В остальных противостояниях подопечные Карпина побеждали. Особенно важными были игры с сильными соперниками – Камеруном и Сербией, у которых сборная тоже выиграла (1:0 и 4:0).

Вьетнам же имеет отрицательную статистику последних игр. Команда победила только в одной из девяти встреч – 3:2 с Филиппинами. В остальных противостояниях вьетнамцы только уступали. Большинство последних игр у коллектива прошли в рамках отбора на ЧМ-2026. Там подопечные Кима Сан-Сика пока идут третьими, имея определённые шансы на выход в третий этап квалификации.

Если говорить о составе сборной России, то тут снова не будет некоторых звёздных игроков – Головина, Миранчуков. Но зато приехал в расположение новоиспечённый кипер «ПСЖ» Сафонов. Также вызвал Карпин и сильных игроков из РПЛ – Тюкавина, Пиняева, Глебова, Баринова и других. В целом боевой состав. Вьетнаму тяжело будет противостоять нашей команде.

Единственный фактор, который играет в пользу подопечных Кима Сан-Сика, – домашнее поле. Игра пройдёт в самом Вьетнаме, где климат, само собой, сильно отличается от России. Но, я думаю, опыта и мастерства наших игроков всё равно хватит, чтобы одержать победу», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».