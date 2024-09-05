Португалия — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Хорватия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.96.

«Португалия и Хорватия сыграют в рамках Лиги наций 5 сентября. Две топовые сборные. Хотя тот же Евро-2024 они провели по-разному. Думаю, более молодой состав и звёздные имена всё-таки принесут тут победу португальцам.

Хорваты провалили Евро-2024. Уже в 1-м туре команда разгромно проиграла испанцам, пропустив от них три безответных мяча. Тогда была видна тяжёлая игра команды Далича, не хватало игрокам рвения, активности. На одном опыте молодых и бегущих будущих чемпионов турнира обыграть не удалось. После этого были ничьи с Албанией (2:2) и Италией (1:1), после которых хорваты окончательно лишились шансов на попадание в плей-офф.

Португалия же на ЧЕ показала лучшие результаты, в сравнении с соперником. Сборная довольно неплохо провела групповой этап. Да, в 3-м туре она уступила Грузии (0:2), но на тот момент португальцы уже гарантировали себе выход в плей-офф, выиграв у Турции и Чехии (3:0 и 2:1). Но затем две очень тяжёлые игры провели подопечные Мартинеса. В матчах со Словенией и Францией они доводили дело до серии пенальти. Словенцев им ещё удалось победить, но вот французы уже не позволили этого сделать команде.

В одной группе Лиги наций соперники встречались и в прошлый раз. Тогда оба раза победа досталась португальцам – 3:2 и 4:1. Сейчас я жду такого же исхода событий. Португалия – яркая атакующая команда, имеющая топовых игроков во всех линиях. Хорватия звёзд пока не хватает, даже без Модрича средний возраст команды выше», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».