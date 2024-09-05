Португалия — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Хорватия.

Ставка: Португалия не проиграет и обе забьют за 2.10.

«Сборная Португалия начинает свой путь в Лиге наций. В 2019 году именно она стала первым победителем турнира. Тогда в решающем матче португальцы оказались сильнее Нидерландов — 1:0 благодаря голу Гонсалу Гедеша. С тех пор многое изменилось и, в первую очередь, Криштиану Роналду перестал быть столь значимой фигурой.

Сборная Хорватии — одна из самых успешных команд в мировом футболе за последние несколько лет. На двух последних мундиалях балканцы выступили отлично. В 2018-м проиграли в финале французам, а четыре года спустя завоевали бронзу. Плюс был финал Лиги наций прошлым летом, где Хорватия лишь в серии пенальти уступила Испании. При этом сложно обойти стороной невыход из группы на чемпионате Европы этим летом. Нас ждёт встреча двух команд, которые «застряли в прошлом». Криштиану Роналду и Лука Модрич всё ещё продолжают играть за свои национальные команды, и, кажется, в обоих случаях это сильно, особенно португальцам, мешает произвести перестройку. В последние годы команды встречались несколько раз и всегда забивали и те, и другие», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».