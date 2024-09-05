Сербия — Испания: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций 5 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Сербия — Испания.

Ставка: победа Испании 2:1 за 7.60.

«5 сентября в 1-м туре Лиги наций встретятся Сербия и Испания. Тут, думаю, очевиден исход. Действующий победитель Евро обязан без особых трудностей выигрывать.

Испания просто отлично выступила на чемпионате Европы в Германии. Думаю, почти ни у кого не возникло сомнений в её победе на турнире. Ведь в плей-офф команда де ла Фуэнте смогла пройти таких соперников, как Германия (2:1), Франция (2:1) и Англия (2:1). Причём все эти команды имеют разные стили, к ним нужен особый подход. И всех «Красная фурия» обыграла, почти всегда уверенно. Разве что немцы были близки к ничьей в их матче.

Сербия тоже участвовала в чемпионате Европы. Но там команда особых успехов не добилась. Крепкий и слаженный футбол демонстрировала команда. Но даже для одной победы в групповом этапе этого не хватило – 0:1 с Англией, а также 1:1 со Словенией и 0:0 – с Данией. Может быть, хотя бы в 1/8 финала хотелось команду увидеть, но и там ей вряд ли что-то светило бы.

Да, это Лига наций – не тот турнир, ради которого все сборные готовы оставлять все силы на поле. Групповой этап только стартовал, и пока даже проигрыш не так страшен. Это может частично облегчить задачу Сербии. Испания, возможно, сыграет расслабленно. Но я всё равно отдаю ей предпочтение. Клубный сезон только начался – игроки находятся в хороших кондициях. В этой паре слишком велика разница в классе.

Поставлю на победу Испании со счётом 2:1 с коэффициентом 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».