Сербия — Испания: прогноз Александра Вишневского на игру группового этапа Лиги наций

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Испания.

Ставка: сборная Испании забьёт 1-2 гола за 1.69.

«В Белграде сборная Испании открывает своё выступление в Лиге наций действующим победителем, которой сборная Испании и является. После победы в прошлом розыгрыше Лиги наций «ЛаРоха» выиграла ещё один трофей – чемпионат Европы по футболу – и в статусе сильнейшей команды континента приехала в Белград. Сборная Испании попала в группу с тремя красно-белыми командами – с Сербией, Швейцарией и Данией. И сборная Испании, конечно же, является главным фаворитом этой группы и главным, после Франции, фаворитом всего розыгрыша Лиги наций.

Почти все главные герои чемпионата Европы приедут на матчи против Сербии и Швейцарии, не хватает только вратаря Уная Симона, который после победы на чемпионате Европы лёг на операцию, не хватает Родри, который дисквалифицирован на первый матч Лиги наций, и кроме того, травмирован капитан команды – Альваро Мората. Мне кажется, их всех есть кем заменить, но всё-таки это будут потери в качестве.

Поэтому я сделаю такую ставку – мне кажется, что сборная Испании забьет 1-2 гола. Преимущество в классе над сборной Сербии настолько велико, что как минимум один гол Испания должна забивать, но мне кажется, что вряд ли и здесь состоится 3 гола, поскольку сборная Сербии – это «низовая» команда с хорошей обороной, не зря на чемпионате Европы сербы пропустили только 2 гола за 3 матча», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».