«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.90.
«Сегодня у нас «зелёное дерби», которое отличается своим особенным накалом и за которым интересно следить даже нейтральным зрителям. Команды в разных состояниях подходят к этому матчу, «Салават» на предсезонке провёл семь матчей, в которых одержал пять побед, проиграв лишь «Северстали» (0:1) на турнире в Уфе, и на турнире в Магнитогорске уфимцы уступили «Металлургу» (2:3). Но я вас хочу предостеречь, чтобы вы не делали глобальных выводов из этой статистики, ведь на этой же предсезонке уфимцы потеряли нескольких игроков.
Михаил Науменков выбыл в первом же матче, а это один из ведущих защитников, плюс буквально на днях мне стало известно о серьёзной травме Данила Алалыкина, который должен был выходить в топ-9, а учитывая короткую скамейку «Салавата», любая потеря может стать существенной. У «Салавата» перед этим дерби я вижу две сильные линии — это вратарь и топ-6, заполненное четырьмя иностранцами и нашими Сучковым и Шаровым. Уфа по-прежнему ждёт иностранца на роль атакующего защитника.
«Ак Барс» с этой точки зрения выглядит более монолитно и боеспособно, команда из Казани сильно обновилась, и её новый вектор лично мне нравится. Статус дрим-тим в КХЛ переехал из Казани в Санкт-Петербург, но сам «Ак Барс» от этого не должен стать слабее, ведь теперь в команде очень сбалансированный состав, а лидерами должны становиться ребята из первой пятёрки Яшкин — Петан — Барабанов. Всё хорошо и с обороной, и с последним рубежом, на котором будут трудиться Тимур Билялов и Амир Мифтахов.
Любопытно, что в прошлом сезоне команды сыграли друг с другом шесть раз и «Салават» выиграл в четырёх матчах, а «Ак Барс» всего лишь в двух. причём в трёх матчах команды пробивали тотал 4.5 гола, а три раза, наоборот, проводили «низовые» встречи. Одна из них вообще завершилась лишь с одной заброшенной шайбой.
Учитывая старт сезона, наличие проблем в линии обороны уфимцев и наличие сильных исполнителей у обеих команд, я жду, что в этот раз команды пробьют тотал 4.5 и именно этот прогноз я выбираю, тем более что на это дают очень приличные 1.90», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».