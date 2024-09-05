«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.90.

«Сегодня у нас «зелёное дерби», которое отличается своим особенным накалом и за которым интересно следить даже нейтральным зрителям. Команды в разных состояниях подходят к этому матчу, «Салават» на предсезонке провёл семь матчей, в которых одержал пять побед, проиграв лишь «Северстали» (0:1) на турнире в Уфе, и на турнире в Магнитогорске уфимцы уступили «Металлургу» (2:3). Но я вас хочу предостеречь, чтобы вы не делали глобальных выводов из этой статистики, ведь на этой же предсезонке уфимцы потеряли нескольких игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Михаил Науменков выбыл в первом же матче, а это один из ведущих защитников, плюс буквально на днях мне стало известно о серьёзной травме Данила Алалыкина, который должен был выходить в топ-9, а учитывая короткую скамейку «Салавата», любая потеря может стать существенной. У «Салавата» перед этим дерби я вижу две сильные линии — это вратарь и топ-6, заполненное четырьмя иностранцами и нашими Сучковым и Шаровым. Уфа по-прежнему ждёт иностранца на роль атакующего защитника.

«Ак Барс» с этой точки зрения выглядит более монолитно и боеспособно, команда из Казани сильно обновилась, и её новый вектор лично мне нравится. Статус дрим-тим в КХЛ переехал из Казани в Санкт-Петербург, но сам «Ак Барс» от этого не должен стать слабее, ведь теперь в команде очень сбалансированный состав, а лидерами должны становиться ребята из первой пятёрки Яшкин — Петан — Барабанов. Всё хорошо и с обороной, и с последним рубежом, на котором будут трудиться Тимур Билялов и Амир Мифтахов.

Любопытно, что в прошлом сезоне команды сыграли друг с другом шесть раз и «Салават» выиграл в четырёх матчах, а «Ак Барс» всего лишь в двух. причём в трёх матчах команды пробивали тотал 4.5 гола, а три раза, наоборот, проводили «низовые» встречи. Одна из них вообще завершилась лишь с одной заброшенной шайбой.

Учитывая старт сезона, наличие проблем в линии обороны уфимцев и наличие сильных исполнителей у обеих команд, я жду, что в этот раз команды пробьют тотал 4.5 и именно этот прогноз я выбираю, тем более что на это дают очень приличные 1.90», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».