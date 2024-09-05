«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Уфе

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.60.

«В Уфе болельщиков ждёт одно из самых знаковых событий в жизни КХЛ – «зелёное дерби». «Салават Юлаев» против «Ак Барса» — это всегда ярко и увлекательно.

Когда в прошлом сезоне уфимцы вылетели из Кубка Гагарина, пав от «Трактора», многие подумали, что дни Виктора Козлова в столице Башкортостана сочтены. Но руководство клуба решило дать наставнику ещё один шанс. При этом в «Салават» не перешли сколько-нибудь звёздные хоккеисты. Ну разве что таковыми смогут стать североамериканские легионеры Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд. А вот покинули команду Павел Коледов, Иван Дроздов, Николай Кулёмин, Вячеслав Лещенко, Евгений Тимкин, Сергей Шмелёв. Так что прока непонятно, чего можно жать от «юлаевцев» в наступающем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

А «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин. При этом после прошлогоднего сезона состав изрядно перетряхнули. На выход отправлены Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Евгений Свечников, и, внимание (!), – Александр Радулов и Вадим Шипачёв. Пополнение следующее – Александр Барабанов из «Сан-Хосе Шаркс», Егор Коршков, Николас Петан и Альберт Яруллин. Это те, на кого стоит обратить внимание. Особенно на Барабанова.

На статистику матчей между этими командами смотреть не стоит. Тут всё решается здесь и сейчас. Анвар Гатиятулин точно хочет выиграть это дерби. Ведь для него оно будет первым в его карьере. И «Ак Барс» откроет сезон победой. Как всегда, сложной и тяжёлой», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».