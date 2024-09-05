«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.

«Спартак» и ЦСКА откроют новый сезон очным противостоянием на Ходынском поле.

Календарь в КХЛ — вещь важная. Его составляют вдумчиво и со смыслом. Так что не стоит удивляться большому количеству ярких афиш уже на старте. Итак, нас ждёт дерби «Спартак» — ЦСКА.

Буквально в воскресенье команды Алексея Жамнова и Илья Воробьёва соперничали в финале Кубка мэра — 2024, и армейцы тогда склонили чашу весов в свою пользу в серии буллитов. И вот — новая встреча.

Красно-белые в межсезонье приобрели многолетнего капитана столичного «Динамо» Андрея Миронова, Уилла Биттена, Романа Бычкова и Адама Ружичку. Из хоккеистов на выход стоит выделить Максима Цыплакова и Илью Талалуева. Но сказать, что «Спартак» стал слабее, точно нельзя.

ЦСКА же перестраивается на жизнь по-новому. Без Ивана Федотова, Даррена Дица, Ярослава Дыбленко, Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Андрея Светлакова и Антона Слепышева. А пополнили состав армейцев Кристиан Ярош, Иван Дроздов и целая группа вернувшихся и толком не заигравших за океаном хоккеистов – Иван Просветов, Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков, Егор Афанасьев, Денис Гурьянов, Руслан Исхаков. Из них только Гурьянов неплохо проявил себя в НХЛ. Но Илья Воробьёв работает засучив рукава. Так что речи о том, что «Спартак» фаворит, точно нет.

Игра будет упорной, и всё решится в пользу одной из команд с разницей в одну шайбу. На этот раз победу одержат красно-белые», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».