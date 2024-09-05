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«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Москве
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.

«Спартак» и ЦСКА откроют новый сезон очным противостоянием на Ходынском поле.

Календарь в КХЛ — вещь важная. Его составляют вдумчиво и со смыслом. Так что не стоит удивляться большому количеству ярких афиш уже на старте. Итак, нас ждёт дерби «Спартак» — ЦСКА.

Буквально в воскресенье команды Алексея Жамнова и Илья Воробьёва соперничали в финале Кубка мэра — 2024, и армейцы тогда склонили чашу весов в свою пользу в серии буллитов. И вот — новая встреча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Демидов, Грицюк) – 07:09 (5x4)     1:1 Петунин (Гераськин, Михайлис) – 14:31 (5x5)     2:1 Гераськин (Михайлис, Пресс) – 21:24 (5x5)     2:2 Кузнецов (Рендулич) – 21:41 (5x5)     3:2 Пресс (Силантьев) – 23:27 (5x4)     3:3 Рендулич (Бардаков, Грицюк) – 31:47 (5x5)     4:3 Козлов (Ерёменко, Хабаров) – 34:31 (5x5)    

Красно-белые в межсезонье приобрели многолетнего капитана столичного «Динамо» Андрея Миронова, Уилла Биттена, Романа Бычкова и Адама Ружичку. Из хоккеистов на выход стоит выделить Максима Цыплакова и Илью Талалуева. Но сказать, что «Спартак» стал слабее, точно нельзя.

ЦСКА же перестраивается на жизнь по-новому. Без Ивана Федотова, Даррена Дица, Ярослава Дыбленко, Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Андрея Светлакова и Антона Слепышева. А пополнили состав армейцев Кристиан Ярош, Иван Дроздов и целая группа вернувшихся и толком не заигравших за океаном хоккеистов – Иван Просветов, Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков, Егор Афанасьев, Денис Гурьянов, Руслан Исхаков. Из них только Гурьянов неплохо проявил себя в НХЛ. Но Илья Воробьёв работает засучив рукава. Так что речи о том, что «Спартак» фаворит, точно нет.

Игра будет упорной, и всё решится в пользу одной из команд с разницей в одну шайбу. На этот раз победу одержат красно-белые», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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