«Спартак» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на дерби КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 2.00.

«Команды завершили предсезонку матчем друг с другом, встретившись в финале Кубка мэра Москвы. Армейцы оказались сильнее в серии буллитов, но, например, нападающий ЦСКА Руслан Исхаков после матча признался, что соперник выглядел предпочтительнее.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Армейцы пока только сыгрываются под руководством нового главного тренера Ильи Воробьёва – в составе команды много новичков. Уверенно в воротах выглядит Иван Просветов, выделяются Исхаков и Иван Дроздов, а вот, к примеру, Егор Афанасьев и Денис Гурьянов только адаптируются. Не слишком качественную игру пока демонстрируют и защитники Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк. Некстати для ЦСКА и травма ведущего защитника Колби Уильямса – 29-летний канадец выбыл примерно на месяц.

«Спартак» же не изменяет себе – команда Алексея Жамнова продолжает следовать своему зрелищному комбинационному стилю, который полюбился в прошлом сезоне и нейтральным поклонникам хоккея. На месте ударная тройка Николай Голдобин – Иван Морозов – Павел Порядин, атаку усилили Адам Ружичка и Уилл Биттен, а оборону – Андрей Миронов. Новички точечно встраиваются в команду, и пока в «Спартаке» больше уверенности, чем в армейцах. Так что в первом московском дерби ставлю на красно-белых с форой 0 за 2.00», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».