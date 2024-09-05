«Металлург» Мг — СКА: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – СКА.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.65.

«И вновь нас ждёт матч с приставкой «супер»! В гости к обладателю Кубка Гагарина едет санкт-петербургский СКА.

Подопечные Андрея Разина уже открыли официальный сезон. 3 сентября они на своём льду принимали ярославский «Локомотив» и уступили железнодорожникам со счётом 2:3. Причём «Магнитка» «горела синим пламенем» ещё к 54-й минуте 0:3, и шайбы Дмитрия Силантьева и Люка Джонсона не смогли спасти команду от поражения. Что ж, значит, хозяева будут злее.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а СКА матчем в Магнитогорске стартует в «регулярке». Роман Ротенберг и его команда без дела в межсезонье не сидели. Состав армейцев пополнили Никита Зайцев, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Евгений Кузнецов. Возвращение последнего из-за океана стало главной трансферной новостью всего лета. Хотя и остальные новички сразу внушают уважение. А из потерь необходимо отметить уход в московское «Динамо» Артёма Швеца-Рогового. Все остальные переходы сложно назвать очень серьёзными потерями. Естественно, что СКА ещё надо будет сыграться. И сразу ждать побед, наверное, не стоит.

Поэтому в Магнитогорске верх возьмут хозяева. Ещё и потому, что они не могут проиграть второй матч подряд перед своими зрителями», — приводит слова Плющева «Ставка ТВ».