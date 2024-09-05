«Металлург» Мг — СКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Магнитогорске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Мг – СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.82.

«Металлург» стартовал в новом сезоне с поражения, при этом оживилась команда Андрея Разина, только проигрывая «Локомотиву» в три шайбы. Стоит отметить характер магнитогорцев, которые отыграли два гола и вполне могли сравнять счёт, но в целом «Металлург» не впечатлил. Конечно, уральцам не хватает травмированных Зернова, Юрова, Канцерова и Вовченко, и без них «Магнитка» недостаточно креативна в атаке. При этом и в обороне у магнитогорцев хватает проблем.

СКА очень качественно усилился в межсезонье – чего стоит только переход звёздного нападающего Евгения Кузнецова. Пока бывший форвард «Вашингтона» только адаптируется к хоккею армейцев и оптимальную форму не набрал, но и без него у СКА достаточно мастеров, способных доставить сопернику проблем. Отлично сыграна тройка Зыков – Глотов – Грицюк, а на домашнем турнире Пучкова тренерский штаб Романа Ротенберга успешно использовал в большинстве пятёрку нападающих: к упомянутой ранее тройке добавились Хайруллин и Воробьёв.

Учитывая мощь нападения СКА, можно предположить, что армейцы забьют не менее двух шайб. И, несмотря на не самую уверенную игру на предсезонке вратарей Артемия Плешкова и Никиты Серебрякова, рискну поставить на победу СКА в матче за 1.82», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».