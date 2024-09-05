«Динамо» Мн — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Минске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Мн — «Амур».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.67.

«Ещё один матч на третий игровой день КХЛ коснётся игры в Минске, где мы впервые увидим новую команду Дмитрия Квартальнова, ведомую Диллоном Дюбе и Вадимом Шипачёвым.

К сожалению, некоторые специалисты пишут и говорят, что у самого выигрывающего тренера КХЛ сразу же начались проблемы, которые помешают минчанам решать серьёзные задачи в сезоне. Я с Дмитрием Квартальновым знаком лично и надеюсь, что это всего лишь слухи и любые проблемы тренерский штаб способен решить самостоятельно, не вынося сор из избы. К тому же состав у минчан в этом сезоне действительно топовый, возможно, один из лучших за всю историю выступлений этой команды в КХЛ, а это, я считаю, важный момент, особенно для тех, кто делает ставки и привык воспринимать «Динамо» в роли андердога. Добавлю, что минчане соответствуют трендам, которые ещё только зарождаются, и наряду с «Адмиралом» они стали единственными командами, которые не участвовали ни в одном из предсезонных турниров.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Минчане готовились у себя дома и выбирали тех соперников и в те даты, которые им нужны для их собственной подготовки и в нужное время, с точки зрения распределения нагрузки. Правда, есть нюанс. Да-да. Как и везде. Минчане из пяти проведённых игр уступили в четырёх и за этот отрезок имеют разницу шайб 13-19, из которых шесть они забросили клубу ВХЛ «Норильск». Как понимаете, слухи, о которых я писал в начале, могут иметь корни именно из этих результатов, но мне кажется, что, с учётом огромного количества легионеров, в Минске отношение к этим матчам исключительно практическое, так что далеко идущих выводов делать здесь не стоит.

Что касается «Амура», то мне лично очень симпатичен главный тренер Андрей Мартемьянов. Я считаю, что прошлый сезон получился весьма успешным, ведь Мартемьянов выполнил задачу по выходу в плей-офф, несмотря на обилие травм (два ведущих центра выбыли надолго на первых неделях чемпионата). Особенно искушённые читатели могут мне парировать, напомнив о проблемах «Сибири» с гражданством Гордеева, однако на этот случай у меня есть ответ. «Амур» в концовке регулярки выдал отрезок из девяти матчей с набранными очками, в которых они проиграли лишь раз.

На этой предсезонке команда из Хабаровска сыграла на двух турнирах: первый в Казахстане провалила, второй в Челябинске выиграла. Команда работала под большими нагрузками, и я думаю, что на старте чемпионата хабаровчане все равно будут тяжёленькими. Радует, что главная звезда «Амура» в составе, я, конечно, про Алекса Гальченюка, который в Челябинске забил первый гол и отдавал результативные передачи. В целом же я считаю, что самая сильная линия у «Амура» – это атака, где собраны действительно очень хорошие игроки по меркам КХЛ, а вот по обороне и вратарской бригаде я такого сказать не могу. Игорь Бобков, основной вратарь хабаровчан, к слову, самый высокий вратарь КХЛ, порой может выдать блестящий матч, а порой может сделать какую-нибудь глупость.

Думаю, будет много нервов, ведь в Минске может собраться полная чаша, а это сразу 15 000 человек, да ещё в стартовый матч, поэтому в исход я не буду лезть, а лучше заиграю симпатичный тотал больше 4.5 за приличные 1.67. И там и там есть индивидуально сильные ребята, способные создать гол из пустого места», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».