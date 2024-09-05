«Спартак» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита московского дерби

5 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится московское дерби. На арене «Мегаспорт» «Спартак» будет принимать ЦСКА. Начало игры – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество армейцам. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2600 рублей.

Шансы ЦСКА оценили в 2.45. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.50. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.63.

Итоговая победа «Спартака» идёт за 1.97, успех ЦСКА с учётом овертайма и буллитов оценён в 1.90.