Сербия — Испания: фрибет 4444 рубля к возвращению Лиги наций!

5 сентября, в четверг, в Белграде состоится встреча 1-го тура Лиги наций между сборными Сербии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Чтобы его забрать, нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Несмотря на то что «Красная фурия» не считалась главным фаворитом Евро-2024, трофей всё равно отправился на Пиренейский полуостров. Испанцы заслуженно завоевали титул и ни разу не проиграли. В общей сложности банда де ла Фуэнте не знает поражений уже 10 матчей кряду. На игры Лиги наций с Сербией и Швейцарией тренерский штаб сборной вызвал проверенных бойцов. Главные звёзды команды на Евро в деле!

Если Испания никак не может проиграть, то у Сербии всё никак не получается победить. Балканцы стали одним из главных разочарований европейского первенства, набрали лишь два очка за три матча, забили всего один мяч и не сумели выйти из группы. Исправить ситуацию постараются попавшие в расширенный список сборной Митрович и Влахович. При поддержке домашних трибун у местных бомбардиров могут появиться шансы даже в матче с сильнейшей командой континента.

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