«Спартак» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют больше 2.5 гола за 3.30.

Красно-белые и красно-синие в минувшем сезоне стали жертвами финалистов Кубка Гагарина. «Спартак» проиграл в 1/4 финала «Металлургу», а ЦСКА уступил в 1/8 финала «Локомотиву». Но народную любовь, конечно же, получили «гладиаторы». То, как они провели регулярку, вызывало восхищение.

Основной проблемой красно-белых, конечно же, была оборона. Они решили её укрепить, подписав контракт с Андреем Мироновым из московского «Динамо». Более того, его сделали капитаном команды. Неплохим приобретением выглядит Адам Ружичка в нападение. Словак играл в НХЛ. Его опыт будет полезен.

Самое важное же то, что «Спартак» сохранил своих лидеров и главного тренера. На Кубке мэра Москвы подопечные Алексея Жамнова заняли второе место. Тоже неплохо, и есть повод поквитаться с армейцами.

Красно-синие решили войти в сезон с новым тренером. Эту должность занял Илья Воробьёв. Немного пугает, сколько классных хоккеистов потерял ЦСКА за лето. Ушли Андрей Светлаков, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Иван Федотов. Вратарь вернулся в НХЛ.

Но ведь и без приобретений не обошлось. Блеснувший за «Салават Юлаев» в минувшем розыгрыше Иван Дроздов стал игроком ЦСКА. Это хорошее усиление. Попытается перезагрузить свою карьеру после НХЛ Денис Гурьянов. Защитник Никита Охотюк тоже решил начать с нуля после неудач и вернулся в Россию. Федотова отправили в НХЛ, а оттуда взяли Ивана Просветова.

Как мы помним, армейцы выиграли предсезонный турнир. Но был и ещё один товарищеский матч между ЦСКА и «Спартаком». Его выиграли «гладиаторы» (4:3 Б). Как итог, у нас есть две очные встречи перед стартом этого сезона, которые завершились вничью, и в каждой забрасывалось по три шайбы от команд.

Мы предлагаем рискнуть и поставить, что каждая команда забросит больше 2.5 шайбы за 3.30. Есть большой смысл в этом варианте исхода. Во-первых, это результаты очных матчей, во-вторых, клубы только вкатываются в сезон и им свойственно ошибаться, в-третьих, с обеих сторон есть классные исполнители и нет уже выстроенной надёжной линии обороны.