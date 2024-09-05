Шотландия — Польша: получи фрибет 4444 рубля к матчу Лиги наций!

Футбол сборных возвращается! 5 сентября в Глазго Шотландия примет Польшу в рамках 1-го тура Лиги наций. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Скучать без клубных матчей точно не придётся, ведь всем новым клиентам букмекера «Лига Ставок» доступен фрибет 4444 рубля. Регистрируйся, проходи идентификацию и забирай бонус!

Матч шотландцев и поляков пройдёт под девизом главных неудачников летнего чемпионата Европы в Германии. Обе команды набрали всего по одному очку в группе и покинули турнир в максимально короткий срок. Польша стала первой сборной Евро-2024, которая досрочно потеряла шансы на плей-офф. Шотландия показала худший результат по ожидаемым голам на групповом этапе — всего 0,9 xG.

Хозяева поля подходят к встрече в оптимальном составе. Главные звёзды шотландцев Скотт Мактоминей и капитан Эндрю Робертсон вызваны в расположение национальной команды. Поляки же не смогут рассчитывать на голкипера Войцеха Щенсного. Многолетний первый номер сборной официально объявил о завершении карьеры.

Шотландия не знает побед четыре встречи подряд, а поляки не могут взять три очка на протяжении трёх игр. Три последних очных матча между командами завершились ничейным исходом.

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