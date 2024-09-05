Эксперты назвали шансы Арины Соболенко выйти в финал US Open

6 сентября в матче 1/2 финала US Open в женском одиночном разряде американка Эмма Наварро будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 2:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.23, это примерно 79% вероятности. Шансы Наварро оценили в 4.60, что составляет около 21% вероятности.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 19.5 гейма можно за 1.52, а тотал меньше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.35. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 оценили в 1.73.

На победу Соболенко с форой (-4.5 гейма) дают 1.90, победа Наварро с форой (+4.5 гейма) доступна за 1.96.