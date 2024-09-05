Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Вьетнам — Россия

5 сентября сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Вьетнамом. Начало игры в — в 16:00 мск. Пока команда Валерия Карпина проверяет свои силы после длительного перерыва, ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Необходимо выполнить только два простых условия:

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В последний раз сборная России выходила на поле в июне, в товарищеской игре без проблем была повержена Беларусь (4:0). Коллектив Карпина не пропускает уже три матча кряду. До белорусов с сухим счётом разгромили Сербию (4:0) и Кубу (8:0). С 2023 года национальная команда провела 10 встреч и проиграла лишь однажды. На этот раз Валерий Карпин обойдётся без услуг выступающих за границей Александра Головина, Алексея Миранчука и Фёдора Чалова. Из-за повреждений сборной не помогут Максим Глушенков, Юрий Горшков и Даниил Фомин.

Сборная Вьетнама находится на 115-м месте в рейтинге ФИФА. Команда выиграла только один матч в текущем году, в июньской игре отборочного цикла к ЧМ-2026 одолела Филиппины (3:2). На Кубке Азии вьетнамцы выступили провально и уступили во всех трёх встречах.

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