Эмма Наварро — Арина Соболенко: прогноз на полуфинал US Open

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на полуфинал US Open Эмма Наварро — Арина Соболенко.

Ставка: победа Соболенко + тотал больше 19.5 гейма за 2.03.

23-летняя американка активно прогрессирует. На Открытом чемпионате Австралии Эмма добралась до третьего круга, на «Ролан Гаррос» завершила выступление в четвёртом круге, а на Уимблдоне дошла до четвертьфинала. Теперь она поставила новую отметку в графе своих достижений – полуфинал US Open.

Плюс она выиграла турнир в Хобарте. Вернёмся немного назад. В Париже Наварро выбила как раз Арина, отдав всего пять геймов. Но до этого на турнире в Индиан-Уэллсе Эмма совершила сенсацию, победив вторую ракетку мира – 6:3, 3:6, 6:2. Поэтому молодую теннисистку ни в коем случае нельзя недооценивать. На пути к полуфиналу US Open американка побеждала Анну Блинкову (6:1, 6:1), Аранчу Рус (6:1, 6:1), Марту Костюк (6:4, 4:6, 6:3), Кори Гауфф (6:3, 4:6, 6:3) и Паулу Бадосу (6:2, 7:5).

Арина в этом сезоне уже взяла один ТБШ на Открытом чемпионате Австралии. В 2023 году дошла до финала US Open. Пора бы уже записать себе в актив и этот трофей. В пользу отличной подготовки белоруски говорит победа на турнире в Цинциннати как раз перед стартом ТБШ. Она показала, что отлично работает на харде, в том числе обыграв первую ракетку мира Игу Свёнтек.

В матче четвертьфинала Открытого чемпионата США она победила китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2). Как мы видим, Соболенко легко разобралась с седьмой ракеткой мира, которая так же, как Наварро, стоит на пути прогресса.

Не будем сбрасывать со счетов, что Эмма выступает при поддержке родных трибун, а также её заслуги в этом сезоне. Ну и вспомним, что Наварро уже обыгрывала Арину. Поэтому наилучшей ставкой будет победа Соболенко и тотал больше 19.5 гейма за 2.03. Не исключено, что встреча затянется на три сета, но шансов одержать победу у американки практически нет.