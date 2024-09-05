Аргентина — Чили: коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026

6 сентября во встрече 7-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке Аргентина будет играть с Чили. Начало встречи – в 3:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1350 рублей.

Шансы чилийской сборной оценили в 10.5. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95.

Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.35. Заключить пари на победу сборной Аргентины с разницей в два и более мяча предлагается за 1.95.

Если сборная Аргентины выиграет с форой (-2.5 гола), зайдёт коэффициент 3.35.