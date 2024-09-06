Аргентина — Чили: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина – Чили.

Ставка: Аргентина победит + тотал меньше 3.5 гола за 1.95.

Лионель Скалони привёл аргентинцев уже к трём трофеям. Да и отличный старт в квалификации на ЧМ-2026 не остаётся без внимания. Команда такого уровня обязана легко проходить этап отбора. С этим главный тренер справляется.

Аргентина на два очка опережает Уругвай. Она выиграла пять из шести матчей. Единственное поражение «альбиселесте» потерпели во встрече с уругвайцами со счётом 0:2.

Бело-голубые не смогут рассчитывать на легендарного Лионеля Месси. Он остаётся залечивать травму, полученную в финале Кубка Америки. Не будет Анхеля Ди Марии – он завершил карьеру в сборной. Защитники Николас Тальяфико и Леонардо Балерди в лазарете. А вот в нападении вообще никаких проблем быть не должно. Можно задействовать Николаса Гонсалеса, всегда можно рассчитывать на Хулиана Альвареса или на лучшего бомбардира Кубка Америки — 2024 Лаутаро Мартинеса.

Сборная Чили последний раз была на чемпионате мира в 2014 году. В очередной квалификации на турнир «красная команда» вновь находится за пределами семёрки лучших. Единственную победу чилийцы одержали во встрече с Перу со счётом 2:0. Также были ничьи с Колумбией и Парагваем. Уступили подопечные Рикардо Гареки Венесуэле (0:3) и Эквадору (0:1).

Даже на Кубке Америки сборная Чили продемонстрировала регресс. Клаудио Браво завершил карьеру в сборной, Алексис Санчес и Диего Вальдес выбыли из-за травм.

Возможно, Рикардо Гарека и сделает из «красной команды» что-то необычное, научит её цепляться за результаты, но позже. Пока же даже без Месси бело-голубые не выглядят хуже. Однако в матчах сборных Южной Америки почти всегда мало голов. Такой у них футбол. Поставим на победу Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.