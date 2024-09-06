«Авангард» — «Нефтехимик»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

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6 сентября состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Нефтехимиком». Игра пройдёт на стадионе «G-Drive Арена» в Омске. Начало матча – в 16:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами омичей. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Шансы «Нефтехимика» оценили в 3.75. Вероятность ничьей после 60 минут игры идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.30. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Итоговая победа «Авангарда» идёт за 1.48, на итоговый успех «Нефтехимика» дают 2.80.