«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз на матч в Омске

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: «Авангард» победит за 1.85.

В минувшем матче с «Сибирью» место в первой тройке заняли новички – Линден Вей и Станислав Галиев. У канадца огромный опыт выступлений в разных турнирах, в том числе в НХЛ. А россиянина все знают по играм за «Ак Барс». Победа выдалась не самой яркой, неудачных отрезков хватало, но два очка и одна пропущенная шайба добавят положительных эмоций и уверенности.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что омичи сыграли настолько классно в большинстве, будто Ткачёв и Буше не отсутствовали. «Нефтехимику» нужно придумать план по нейтрализации сильной стороны «ястребов».

Подопечные Олега Леонтьева тоже не порадовали результативностью в первой встрече нового сезона, но всё-таки одержали победу. «Волки» обыграли «Барыс» (2:1 ОТ). Во время предсезонной подготовки нижнекамцы выиграли мемориал имени Ивана Ромазана. Они обыграли «Магнитку» (2:1), уступили «Салавату Юлаеву» и одержали техническую победу во встрече с «Металлургом». Напомним, в том скандальном матче Андрей Разин не согласился с решением судей и увёл команду в раздевалку.

Кажется, отсутствие Ткачёва и Буше действительно не сделало «ястребов» слабее. У них есть достойные замены. Шарипзянов из защиты всегда готов помогать нападающим. Линден Вей привыкает к новой атмосфере, а Галиев уже прижился. Скоро между игроками будет налажена «химия». Поставим на победу омичей за 1.85.