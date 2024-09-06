«Динамо» М — «Северсталь»: эксперты оценили шансы в матче КХЛ

6 сентября в одном из матчей регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» будет играть с «Северсталью» на «ВТБ Арене». Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.88. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1880 рублей.

Шансы «Северстали» оценили в 3.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.25. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.77.

Итоговая победа динамовцев идёт за 1.49. Если с учётов овертайма и серии буллитов сильнее окажется «Северсталь», зайдёт коэффициент 2.65.