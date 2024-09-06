«Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Северсталь».

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.95.

Бело-голубые начинали сезон матчем с «Куньлунем». Что может быть проще, чем обыграть такого соперника, да ещё и на домашней арене, чтобы показать болельщикам – мы вернулись! Всё пошло не по плану москвичей. В концовке первого периода Гусев открыл счёт, однако во втором команда посыпалась.

Сначала «Динамо» пропустило, находясь в большинстве, а затем Наиль Якупов забросил в ворота бело-голубых шайбу, которая стала победной для «Куньлуня». Третий гол в пустые ворота поставил точку в матче. По словам Алексея Кудашова, сезон для «драконов» уже начался, а у «Динамо» всё ещё лето.

«Северсталь» будет более опасным соперником для бело-голубых, чем «Куньлунь». «Рыси» во время предсезонной подготовки выиграли Кубок Республики Башкортостан, сохранили главного тренера Андрея Козырева и точечно усилили состав. Например, подписав контракт с Алексеем Кручининым из «Торпедо».

В первом матче регулярного чемпионата «Северсталь» победила как раз нижегородский клуб со счётом 3:0. Данил Аймурзин оформил дубль, а третью шайбу, уже в пустые ворота, забросил Алексей Кручинин. С этим нападающим связаны большие ожидания. Он ещё себя покажет.

Жёлто-чёрные девять последних очных встреч проигрывают бело-голубым. Но в четырёх матчах им удавалось удержать ничью в основное время. Скорее всего, получится и на этот раз. «Динамо» вальяжно начинает сезон, а «Северсталь» собранна, сконцентрированна и всегда мотивированна. Особенно на таких соперников. Поставим, что гости не проиграют, за 1.95.