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Франция — Италия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

Франция — Италия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
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6 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 1-го тура Лиги наций Франция — Италия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа сборной Италии оценивается коэффициентом 5.40 — это около 18% вероятности. Ничья доступна в букмекерских конторах за 4.25 (23%).

При этом аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу французов, коэффициент составляет 6.20.

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