Франция — Италия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Италия.

Ставка: Франция не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.20.

Финалы последних двух чемпионатов мира и победа в Лиге наций – 2020/2021 в исполнении Франции, конечно, успели нас разбаловать. Однако всего лишь четыре забитых мяча в шести матчах Евро-2024 (половина из которых — автоголы) можно назвать провалом. Впрочем, даже так французы добрались аж до полуфинала. Где-то, конечно, серия пенальти помогла, где-то — удачный рикошет от защитника соперника. А дальше — Испания. И домой.

Состав тренерский штаб на матчи Лиги наций снова собрал солидный. А вот сборная Италии подобным похвастаться не может — некоторые лидеры отсутствуют, а звёзд и подавно нет. Лучано Спаллетти затащил «Скуадра адзурра» на чемпионат Европы в Германию и с горем пополам вывел её в плей-офф из «группы смерти». Однако едва ли можно быть довольным вылетом в 1/8 финала от сборной Швейцарии.

Ещё перед Евро итальянские специалисты говорили об упадке и проблемах в итальянском футболе. Естественно, за несколько месяцев ничего не изменилось. Спасение футболисты сборной могут найти в характере и сплочении. И здесь на первый план выйдет роль главного тренера. Только в Париже всё равно будет очень тяжело.

Несмотря на проблемы с реализацией, сборная Франции обладает надёжной обороной. Получить два гола от удивительных испанцев в полуфинале — незазорно. А за пять игр до того команда пропустила лишь от Роберта Левандовского с пенальти. При этом сама сборная Италии в Германии результативностью не отличалась.

Вот и получается, что много голов не стоит ждать. Причём французы к этой осени объективно выглядят сильнее. На своём поле они в состоянии как минимум не проиграть. Что-то вроде 1:0 или 1:1, если гости прыгнут выше головы, здесь можно увидеть. Хотя понятно, что вывеска обещает совсем другое.