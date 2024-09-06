Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Франция — Италия

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6 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 1-го тура Лиги наций Франция — Италия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа национальной команды Италии оценивается коэффициентом 5.40 — это около 18% вероятности. Ничья доступна в букмекерских конторах за 4.25 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу французов, коэффициент составляет 6.20. На ничью 1:1 дают 6.80, а победа Франции 2:0 идёт за 7.00.

Ниже оценивается вероятность точного счёта 2:1 в пользу сборной Франции (8.20).