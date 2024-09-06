Казахстан — Норвегия: эксперты оценили шансы команды Черчесова

6 сентября на «Центральном стадионе» в Алма-Ате состоится матч 1-го тура Лиги наций Казахстан — Норвегия. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Главным тренером сборной Казахстана является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагают с коэффициентом 1.43, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа сборной Казахстана доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.80 — это 12% вероятности. Ничья более вероятна, она оценивается коэффициентом 5.00 (20%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.98.